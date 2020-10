Volete gli auricolari? Vi tocca acquistare iPhone 12 in Francia

La decisione di Apple di rimuovere da tutte le confezioni dei prossimi iPhone 12 l’adattatore da parete e le cuffie cablate ha sicuramente fatto discutere. Tuttavia, c’è un singolo Paese al mondo che riceverà anche le EarPods con cavo Lightning nella confezione degli smartphone, facendosi beffa della decisione dell’azienda californiana: la Francia.

La legge francese è molto chiara: per evitare l’esposizione alle radiazioni dei bambini sotto i 14 anni, ogni telefono o smartphone che sia va venduto con un paio di auricolari inclusi. Ciò permette di tenere, in linea teorica, il dispositivo lontano dalla testa riducendo i pericoli relativi alle suddette onde elettromagnetiche. Resta da vedere effettivamente quante persone colleghino davvero gli auricolari allo smartphone, ma questa è un’altra storia.

La legge articolo articolo L. 5232-1-3 recita quanto segue: “Su richiesta dell’acquirente, per la vendita di qualsiasi dispositivo di telefonia mobile, il produttore deve fornire un accessorio che limiti l’esposizione alla testa di emissioni di radiofrequenza per i bambini di età inferiore ai quattordici anni“.

I cugini francesi avranno anche altro di cui vantarsi con noi italiani: il prezzo degli iPhone è inferiore di 30 euro nel Paese della Torre Eiffel. Il prezzo di partenza di iPhone 12 è infatti di 909 euro, contro i 939 euro che dovrete sborsare in Italia. Questo è dovuto alla tassa applicata su tutti gli smartphone chiamata equo compenso, detto anche contributo per copia privata. Tutti i prodotti dotati di memoria digitale hanno inclusa nel prezzo questa tassa per via della possibilità di immagazzinare contenuti multimediali protetti da diritto d’autore.

Apple afferma che molti utenti già dispongano di auricolari con cavo o wireless e di vari caricabatterie da muro. La scelta di rimuovere questi accessori dalle confezioni degli iPhone sarebbe quindi dovuta alla salvaguardia dell’ambiente, evitando la produzione di nuovi dispositivi che diventerebbero spazzatura elettronica nel giro di pochi anni e andrebbero a riempire le discariche di tutto il mondo.