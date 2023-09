Sei stufo di lavori noiosi e ben retribuiti? Hai un amore segreto per gli iPhone e un talento nascosto nel mettere insieme pezzi piccoli? Allora, abbiamo l’opportunità della tua vita! Rivolgiti a Foxconn per ricevere una retribuzione che arriva addirittura a 2,88 dollari all’ora.

Curiosamente, sia il Huawei Mate 60 Pro che gli iPhone 15 sono assemblati in Cina dalla stessa azienda subappaltatrice, Foxconn. E l’unità di Foxconn che assembla gli smartphone Huawei paga i suoi lavoratori più degli operai che assemblano l’iPhone.

Due agenti di reclutamento hanno dichiarato al South China Morning Post che la divisione FIH di Foxconn, una controllata che un tempo era conosciuta come Foxconn International Holdings, offriva la scorsa settimana ai nuovi lavoratori 26 yuan all’ora (3,60 dollari o 3,34 euro) per aiutare nell’assemblaggio del Mate 60 Pro presso la fabbrica di Foxconn nel distretto di Longhua a Shenzhen. Nel frattempo, i lavoratori che contribuiscono all’assemblaggio dell’iPhone presso l’integrated Digital Product Business Group (iDPBG) di Foxconn guadagnano 21 yuan all’ora (2,88 dollari o 2,69 euro), ovvero il 19,2% in meno di coloro che assemblano il Mate 60 Pro.

Un agente di reclutamento di Shenzhen ha dichiarato: “I nuovi assunti sapranno quale smartphone stanno producendo dopo che la fabbrica li assegnerà a diversi team in base alla domanda attuale, ma in questi giorni hanno maggiori possibilità di produrre smartphone per Huawei“. L’agente ha proseguito dicendo che coloro che producono l’iPhone guadagnano meno rispetto a chi lavora per l’unità FIH di Foxconn, perché l’unità di produzione iPhone offre maggiori benefici sociali ai lavoratori.

A Zhengzhou, sede della più grande fabbrica di iPhone al mondo, Foxconn offre ai lavoratori un bonus per la firma che può arrivare a 6.480 yuan (831,54 euro). Nel frattempo, quest’anno potrebbe essere uno dei lanci più difficili per l’iPhone in Cina. Non solo l’introduzione del Huawei Mate 60 Pro ha scatenato un’ondata di orgoglio nazionalistico nel Paese, ma alcune fonti hanno riportato che il Partito Comunista Cinese avrebbe vietato l’uso dell’iPhone negli uffici governativi citando problemi di sicurezza.

Proprio l’altro giorno, il rinomato analista Ming-Chi Kuo ha sottolineato che Apple non promuove l’iPhone tra coloro che lavorano negli uffici governativi e ha aggiunto che le persone in Cina che solitamente acquistano Huawei non comprano iPhone. Di conseguenza, non ha modificato la sua stima delle spedizioni di iPhone per il resto dell’anno.