WhastApp: è ora possibile non condividere i dati con Facebook*

* a patto che non vogliate chattare con un account WhatsApp Business.

L’app di messaggistica più famosa al mondo torna sui suoi passi, permettendo agli utenti di non accettare la controversa nuova politica sulla condivisione dei dati entrata in vigore all’inizio dell’anno se non necessaria.

Alcuni mesi fa, WhatsApp ha introdotto delle modifiche alla propria politica di condivisione dei dati che rende obbligatorio condividere con Facebook le informazioni degli utenti quando questi scrivono ad un account WhatsApp Business.

Coloro che non hanno deciso di non accettare queste modifiche hanno perso importanti funzioni dell’app di messaggistica più famosa al mondo. In caso i termini aggiornati non fossero accettati, WhatsApp limitava l’invio di messaggi e inviava delle fastidiose notifiche ogni singolo giorno. Tuttavia, dopo aver ricevuto moltissime lamentele a riguardo, WhatsApp sta rendendo la sua nuova politica sulla privacy opzionale, quasi nove mesi dopo averla introdotta la prima volta.

Come condiviso da WABetaInfo, sembra che WhatsApp ora permetta agli utenti di continuare a chattare con amici e parenti senza accettare i nuovi termini e le condizioni d’utilizzo aggiornate. C’è un grosso asterisco in tutto questo: se mai doveste avere la necessità di comunicare con un account business che sfrutta le funzionalità cloud, sarete obbligati a concedere a Facebook l’accesso a tali dati.

Gli utenti classici del servizio di messaggistica non saranno più costretti, quindi, ad accettare l’inoltro dei dati a Facebook, come WhatsApp non fosse già di proprietà del gigante dei social.

L’opzione per rifiutare la nuova politica sarà disponibile e il funzionamento di WhatsApp non sarà limitato, a differenza di prima. Il cambiamento è visibile nelle ultime versioni beta dell’app WhatsApp su iOS e Android. Presto sarà disponibile per tutti gli utenti WhatsApp, anche se non sappiamo ancora se chi ha già accettato il nuovo contratto d’utilizzo in precedenza sarà in grado di revocare l’autorizzazione data.