Come avviene periodicamente, WhatsApp ha comunicato la lista di smartphone che non saranno più supportati. Ad essere colpiti dalla “mannaia” del sistema di messaggistica in mano a Meta a questo giro saranno più di cinquanta diversi modelli.

Non è la prima volta che WhatsApp interviene in questo senso: solo negli ultimi tre mesi l’azienda ha infatti fatto lo stesso tipo di comunicazione altre tre volte. Lo scopo di questo tipo di sfoltita è abbastanza semplice: considerando la velocità con cui i device vengono cambiati e quanti nuovi modelli vengono introdotti sul mercato, l’azienda punta a restringere la lista dei modelli a cui fornire supporto così da poter effettivamente esserci.

L’evoluzione dei software impone anche di abbandonare modelli che, anche solo per età, non sarebbero più compatibili con le nuove versioni di WhatsApp. L’app ha nuovi requisiti per poter funzionare e quindi verranno tagliati fuori i modelli che non sono in grado di eseguire almeno Android 5.0 Lollipop o iOS 12.

L’ultimo repulisti risale allo scorso ottobre, quando WhatsApp aveva comunicato la cancellazione del supporto per iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus e circa 40 dispositivi Android tra Samsung, Huawei, LG, Sony, ZTE, HTC, Lenovo e Alcatel. A questo giro WhatsApp si mantiene in linea con quanto visto e va a eliminare circa cinquanta diversi modelli: per la casa di Cupertino vengono colpiti Apple iPhone 5 e iPhone 5C. L’elenco include principalmente smartphone entry-level e di fascia media. La lista potrebbe non includere tutti i modelli di smartphone che smetteranno di funzionare a partire dal nuovo anno, fate riferimento alla versione del vostro sistema operativo per sicurezza:

Apple

iPhone 5

iPhone 5C

Archos

Archos 53 Platinum

Huawei



Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Huawei Ascend D quad XL

HTC

HTC Desire 500

Lenovo

Lenovo A820

LG

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Samsung

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

ZTE

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand X Quad V987

ZTE Memo V956

Per la maggior parte si tratta di smartphone non più in produzione, a cui verrà “negata” la possibilità di utilizzare WhatsApp a partire dal 31 dicembre. A tal proposito l’azienda ha sempre dichiarato di non intervenire solo sulla base dell’età dei device ma anche sulla loro effettiva presenza in circolo: WhatsApp andrebbe prima a vedere se certi modelli sono ancora (ampiamente) utilizzati e, nel caso, non li inserirebbe nella lista degli esclusi dal supporto.