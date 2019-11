WhatsApp, in arrivo finalmente l’app per iPad?

WhatsApp si prepara a rilasciare l'applicazione ufficiale per iPad, colmando dunque un importante gap rispetto alla concorrente Telegram.

Numerose sono le novità che saranno introdotte su WhatsApp: in arrivo l’applicazione ufficiale per iPad, la possibilità di collegarsi contemporaneamente su più dispositivi e l’eliminazione dei badge delle notifiche dalle chat silenziate.

Forse perché la concorrenza di Telegram sta diventando sempre più significativa, il team di sviluppo di WhatsApp sta lavorando ad alcuni cambiamenti. Prima di tutto, la società vorrebbe proporre ai consumatori un’applicazione disegnata appositamente per iPad. I possessori di un tablet Apple, prima di questo momento, non potevano installare l’applicazione del servizio di messaggistica più utilizzato al mondo.

A breve sarà anche possibile effettuare l’accesso contemporaneamente su più device. Questa funzione risulta particolarmente utile per tutti coloro i quali utilizzano più dispositivi contemporaneamente e vorrebbero mantenere WhatsApp attivo in un po’ tutti i prodotti. Non sappiamo ancora come sarà gestita la sincronizzazione.

L’ultima novità, che interessa i possessori di un dispositivo iOS, è già inclusa nell’ultimo aggiornamento. Da oggi, infatti, il badge che segnala la presenza di conversazioni da leggere non terrà più in considerazione le chat silenziate, sia quelle di gruppo che quelle singole. Questo è sicuramente un toccasana, dato che molti utenti erano infastiditi dal fatto che anche le conversazioni che avevano deciso di silenziare venissero sempre segnalate mediante questo simbolo posizionato sopra l’icona dell’app.