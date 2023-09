WhatsApp, il famoso servizio di messaggistica istantanea nato nel 2009, sta espandendo la sua portata per soddisfare il pubblico degli iPad. Questa mossa arriva sulla scia del recente rilascio da parte di WhatsApp di una nuova versione per macOS, a ulteriore conferma del suo impegno a fornire un’esperienza di messaggistica istantanea cross-device.

Fonte: WABetaInfo

Inizialmente progettato per gli smartphone, WhatsApp si è costantemente evoluto nel corso degli anni per adattarsi alle varie piattaforme. Con il recente rilascio di una versione per macOS, avvenuto il mese scorso, l’azienda ha fatto un significativo passo avanti per migliorare la sua accessibilità. Ora WhatsApp si sta preparando a conquistare il mondo degli iPad, consentendo agli utenti di accedere ai propri messaggi su qualsiasi dispositivo Apple. Calcolando che il primo iPad è stato annunciato nel 2010, ci sono voluti ben 13 anni di tempo per convincere Meta.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, la beta di WhatsApp disponibile su TestFlight di Apple vanta ora la compatibilità con iPadOS. In precedenza, gli utenti iPad erano limitati alla versione web, poiché non esisteva un’app dedicata per iPadOS e la versione per iPhone non si adatta perfettamente al tablet di Apple.

La beta di WhatsApp per iPad ha un approccio simile alla sua controparte per Mac. Al momento dell’installazione e dell’avvio, l’app chiede agli utenti di scansionare un codice QR utilizzando WhatsApp sul proprio smartphone. Una volta fatto questo, l’app scarica immediatamente tutte le conversazioni, consentendo agli utenti di inviare e ricevere messaggi senza problemi.

Una delle caratteristiche principali dell’app WhatsApp per iPad è la sua capacità di funzionare indipendentemente dalla vicinanza o dalla rete Wi-Fi dello smartphone. Proprio come l’app per macOS lanciata di recente, WhatsApp per iPad consente di rimanere connessi indipendentemente dalla disponibilità online del dispositivo principale. Inoltre, lo schermo più grande dell’iPad viene abilmente sfruttato per visualizzare i contenuti su più colonne, migliorando l’esperienza utente.

Sebbene questo sviluppo sia indubbiamente entusiasmante per gli utenti di WhatsApp che possiedono un iPad, vale la pena notare che la versione per iPad, come la sua controparte desktop, è essenzialmente un’app companion. Ciò significa che non permetterà agli utenti di creare un nuovo account direttamente dall’iPad. Tuttavia, l’introduzione di un’app per iPad per l’accesso ai messaggi della piattaforma rappresenta un significativo passo avanti per Meta.

Quando sarà disponibile al pubblico WhatsApp per iPad? Attualmente, la versione beta è accessibile esclusivamente tramite TestFlight, e assicurarsi un posto può essere difficile a causa della disponibilità limitata. Tuttavia, si può sperare che non ci vorrà molto prima che WhatsApp per iPad sbarchi ufficialmente sull’App Store, offrendo un’esperienza di messaggistica comoda e senza interruzioni su tutti i dispositivi Apple.