WhatsApp: arriva la terza spunta blu, ma a cosa serve?

WhatsApp introdurrà presto una nuova funzione di sicurezza per gli utenti. La popolare app di messaggistica aggiungerà una terza spunta blu per segnalare quando viene effettuato uno screenshot di una conversazione.

Questa novità si affianca alle spunte già esistenti che indicano l'invio, la ricezione e la lettura dei messaggi, andando a implementare una misura di sicurezza che sta già scontentando gli utenti.

WhatsApp dimostra così di tenere alla privacy e alla sicurezza degli utilizzatori della piattaforma.

La nuova funzionalità mira a incrementare la privacy e la sicurezza degli utenti di WhatsApp. Permettendo, difatti, di sapere se i propri messaggi vengono salvati dall'interlocutore, anche senza il proprio consenso. In questo modo gli utenti potranno essere più consapevoli di come vengono gestite le loro conversazioni.

Attualmente la terza spunta blu è in fase di test nella versione Beta dell'app. Non è stata ancora comunicata una data ufficiale per il rilascio globale, ma si prevede che la funzione sarà disponibile nei prossimi mesi per tutti gli utenti.

Il sistema di notifiche di WhatsApp utilizza già diverse spunte per fornire informazioni sullo stato dei messaggi:

Una spunta grigia: messaggio inviato con successo

Due spunte grigie: messaggio ricevuto dal destinatario

Due spunte blu: messaggio letto dal destinatario

La nuova terza spunta blu si aggiungerà a questo sistema per indicare che è stato effettuato uno screenshot della conversazione. Questa funzionalità, come nticipato poc'anzi, sta scontentando gli utenti che ne sono venuti a conoscenza, perché se da una parte l'azienda l'ha pensata come misura di sicurezza per tutte quelle situazioni nelle quali le conversazioni vengono diffuse senza consenso, dall'altra parte chi ha sempre potuto fare screenshot delle conversazioni per dimostrare atteggiamenti abusivi in posti di lavoro e aziende (vista la diffusione di whatsapp in questi ambienti per evitare comunicazioni ufficiali) ora potrebbero sentirsi "poco tutelati" nel farlo.