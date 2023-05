WhatsApp e Google hanno recentemente rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno ammesso di essere a conoscenza di un bug che lascia intendere che l’app di messaggistica stia accedendo ai microfoni degli smartphone su alcuni dispositivi Android. Il problema, scovato per la prima volta un mese fa, è stato condiviso su Twitter da un ingegnere stesso della piattaforma (Foad Dabiri) e successivamente ri-condiviso da Musk, noto fan di Signal, con un messaggio molto forte: “Non ci si può fidare di WhatsApp”.

Secondo quanto emerso e riportato dall’ingegnere, sembra che WhatsApp abbia acceso ripetutamente il microfono come evidenziano dai log della Privacy Dashboard. In seguito ad una serie di indagini interne, WhatsApp ha dichiarato che il problema non era causato da un accesso inappropriato al microfono da parte dell’app di messaggistica, ma piuttosto da un bug relativo ad Android. Google ha confermato di essere al lavoro per risolvere la criticità che sta inviando segnali poco incoraggianti alla Privacy Dashboard.

Non è la prima volta che WhatsApp analizza questo bug; in passato alcuni dispositivi Pixel e Samsung sono stati colpiti dal medesimo problema, tuttavia la società all’epoca ha etichettato la segnalazione con un “falso positivo” suggerendo ai possessori un semplice riavvio.

Ora la situazione è ben diversa, in quanto Google ha riconosciuto il problema e arriverà un fix quanto prima. Il bug sottolinea ancora una volta l’importanza di una costante attenzione alla sicurezza e alla privacy dei propri dati personali, soprattutto quando si utilizzano applicazioni di messaggistica.

WhatsApp has been using the microphone in the background, while I was asleep and since I woke up at 6AM (and that's just a part of the timeline!) What's going on? pic.twitter.com/pNIfe4VlHV

— Foad Dabiri (@foaddabiri) May 6, 2023