WhatsApp: blacklist per i contatti indesiderati

WhatsApp rilascia un nuovo aggiornamento che offrirà un maggior rispetto per la privacy degli utenti. Grazie al nuovo roll out l'app permetterà di scegliere i contatti "indesiderati" che non potranno dunque aggiungervi a chat di gruppo.

Negli ultimi giorni l’app sta rilasciando numerosi aggiornamenti che permettono a tantissimi consumatori di poter finalmente usufruire di impostazioni da tempo attese. Dallo stop alle chat di gruppo indesiderate all’introduzione dell’autenticazione tramite impronta digitale, Whatsapp sta lavorando affinché l’app possa offrire degli update che migliorino alcune funzionalità aumentando ulteriormente la privacy di ciascun utente.

Photo credit - ibphoto/depositphotos.com

Il recente aggiornamento rilasciato consentirà dunque di poter scegliere nell’ elenco dei contatti coloro i quali non potranno aggiungervi ad eventuali chat di gruppo, creando una sorta di blacklist in cui verranno inclusi i contatti ritenuti “indesiderati”. Il roll out può quindi considerarsi uno sviluppo della precedente versione in cui era possibile scegliere solamente se essere o meno aggiunti ad una chat di gruppo ( Tutti-Nessuno). In tal modo, l’utente potrà preventivamente selezionare i contatti da escludere cosi da non ritrovarsi in chat casuali e indesiderate.

Per poter usufruire della novità sarà necessario aprire WhatsApp e, accedendo al menù delle Impostazioni, scegliere la voce Account facendo click su Privacy e su Gruppi. Non appena la vostra versione di WhatsApp disporrà dell’aggiornamento visualizzerete la voce “ I miei contatti eccetto..”, che sarà necessario selezionare per attivare la nuova modalità.