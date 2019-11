WhatsApp Business, arriva il catalogo prodotti in stile e-commerce

WhatsApp Business introduce la possibilità di creare un catalogo prodotti direttamente all'interno dell'app. La funzione è disponibile sia su iOS che su Android.

Il catalogo dei prodotti arriva su WhatsApp Business. Facebook ha annunciato l’introduzione della nuova funzionalità per andare incontro alle esigenze delle aziende e per velocizzare il passaggio di informazioni tra venditori e acquirenti. Una novità che consente a Facebook di evitare che l’utente venga reindirizzato all’esterno dell’applicazione verso il sito web del venditore.

Il funzionamento è molto semplice. Il venditore può creare il proprio catalogo dei prodotti aggiungendo nome, descrizione, prezzo e tutte le informazioni necessarie. Una volta creato, può inviarlo ai propri clienti che avranno immediatamente accesso a tutte le informazioni. L’interfaccia è quella classica di un sito di e-commerce a catalogo con lo scorrimento in verticale.

“I cataloghi sono una vetrina mobile per le aziende per mostrare e condividere i loro prodotti in modo che le persone possano facilmente navigare e scoprire qualcosa che vorrebbero acquistare. In precedenza, le aziende dovevano inviare le foto dei prodotti una alla volta e fornire ripetutamente informazioni, ora i clienti possono vedere il loro catalogo completo direttamente all’interno di WhatsApp. Ciò rende gli imprenditori più professionali e mantiene i clienti coinvolti nella chat senza dover visitare un sito Web” si legge nel comunicato ufficiale. Insomma, Facebook offre soluzioni cercando di mantenere gli utenti sempre più all’interno dei propri servizi evitando che questi possano dirigersi altrove.

La funzione di catalogo di WhatsApp è disponibile sia su Android che iOS per gli utenti in Brasile, Germania, India, Indonesia, Messico, Gran Bretagna e Stati Uniti. Manca l’Italia ma siamo quasi certi che debutterà anche nel nostro Paese. La società, infatti, ha assicurato che presto la nuova funzione di catalogo verrà lanciato in tutto il mondo.