Dopo il rilascio dell’ultimo aggiornamento che ha introdotto all’interno dell’app tutta una serie di nuove funzioni (reazioni, community, possibilità di aggiungere nei gruppi fino a 512 utenti), gli sviluppatori di WhatsApp tornano al lavoro per implementare ulteriori migliorie relative ancora una volta alla gestione dei gruppi.

Come riporta WABetaInfo, la nuovissima funzione riguarda nello specifico l’uscita dai gruppi, che d’ora in poi non verrà più notificata a tutta la chat, bensì solo agli amministratori del gruppo da cui si è deciso di uscire.

La funzionalità è ancora in fase di sviluppo, dunque potrebbero volerci ancora dei mesi prima che venga effettivamente implementata. Tuttavia, quelli di WABetaInfo hanno pubblicato uno screenshot molto interessante che mostra l’avviso che dovrebbe comparire nel momento in cui si decide di abbandonare un gruppo.

Photo credit - Wabetainfo.com

Nell’avviso si legge: Only you and group admins will be notified that you left the group (“Solo tu e gli amministratori del gruppo saprete che hai lasciato il gruppo”).

Della possibile aggiunta di questa funzionalità si vociferava già ad aprile. Lo screenshot in questione rappresenta una conferma in più circa la volontà di Meta di integrarla all’interno dell’app. Lo screenshot è inequivocabile: nel momento in cui un utente deciderà di uscire da un gruppo, soltanto lui e gli amministratori verranno avvisati riguardo al suo abbandono.

Tale avviso, ovviamente, non sarà né più né meno che un piccolo banner del tipo “[numero di telefono] ha abbandonato”. Lo stesso che al momento vedono tutti, ma che a partire dall’aggiornamento rimarrà visibile solo a chi amministra la chat (oltre ovviamente a chi ha deciso di abbandonare). WABetaInfo specifica che è necessario che gli amministratori vengano sempre informati su ciò che accade nei loro gruppi, quindi per ora non si parla di un’uscita dai gruppi “del tutto” silenziosa.

Lo screenshot riportato sopra è preso dalla beta di WhatsApp Desktop, ma la funzione verrà sicuramente rilasciata anche per WhatsApp Beta per Android e iOS in futuro.