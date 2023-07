Whatsapp ha introdotto la possibilità di usare un codice QR per passare la chat da un telefono all’altro. Una soluzione molto comoda, semplice e alla porta anche delle persone che faticano a usare la tecnologia. La novità è disponibile in beta e dovrebbe arrivare presto per tutti, ma non ci sono ancora date ufficiali.

Usi il vecchio telefono nuovo per creare il codice QR, e sul telefono nuovo apri Whatsapp e inquadri il codice; et voilà, le vecchie chat passano sul telefono nuovo. L’unico limite è che funziona solo se il sistema operativo è lo stesso, quindi chi sta passando da Android a iOS o viceversa non potrà sfruttare questo nuovo sistema.



Restano, naturalmente, i metodi precedenti: in particolare, per mettere Whatsapp su un nuovo smartphone si può ripristinare un backup recente. Anche in questo caso, è più semplice se si resta sull stesso sistema operativo, ma è possibile migrare Whatsapp da iPhone ad Android, o viceversa (guida ufficiale 1 e guida ufficiale 2)

Con questo nuovo sistema c’è la stessa attenzione alla privacy. “”I dati vengono condivisi solo tra i due dispositivi e sono completamente crittografati durante il trasferimento”, si legge nell’annuncio della nuova funzione di WhatsApp.