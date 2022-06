WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più diffuse in Italia: utilizzata da moltissimi sia per le conversazioni personali che per lavoro, WhatsApp dà la possibilità di avviare chat e videochiamate gratis, ma presenta alcune limitazioni rispetto ai competitor come Telegram. Tra di queste vi è l’impossibilità di collegare in modo nativo due account WhatsApp (o più) allo stesso dispositivo.

Esistono diverse circostanze, che includono ma non si limitano alla presenza sul mercato di smartphone dual-sim, in cui è necessario collegare un secondo account WhatsApp al proprio device.

Se Android ha risolto già da tempo questo problema grazie alla possibilità di “clonare” le app scaricate direttamente dalle impostazioni senza bisogno di sbloccare i permessi di root, il discorso si complica per i possessori di dispositivi iOS come gli iPhone, per il momento non dotati di questa pratica funzionalità.

È possibile utilizzare due account WhatsApp su iOS?

WhatsApp, da anni di proprietà di Facebook (ora Meta), presenta ancora alcune mancanze nella compatibilità con i dispositivi Apple: anche se l’esperienza d’uso generale su iPhone non presenta sostanziali differenze rispetto a quella su Android, manca da sempre una versione di WhatsApp pensata specificamente per Apple Watch, al contrario di altre app di messaggistica.

D’altra parte la casa di Cupertino ha poco interesse alla piena integrazione con il servizio, dal momento che si appoggia ancora saldamente all’app di messaggistica proprietaria iMessage, più popolare rispetto a WhatsApp in Paesi come gli Stati Uniti, mentre in Europa WhatsApp resta l’opzione più utilizzata anche in contesti professionali.

Un metodo alternativo per aggiungere un account WhatsApp al proprio iPhone tuttavia esiste ed è totalmente affidabile, dal momento che proviene proprio dalla stessa Meta. Non è necessario mettere a repentaglio i propri dati personali affidandoli ad app di terzi che promettono di “clonare” WhatsApp aggirando le restrizioni di iOS: basta scaricare WhatsApp Business.

Come funziona WhatsApp Business?

WhatsApp Business si presenta come un’app separata rispetto a WhatsApp “standard” sugli store Apple e Google Play ed è dedicata, come suggerisce il nome, al contesto lavorativo. WhatsApp Business può essere scaricata da chiunque ed è anch’essa completamente gratuita.

Pensata in particolare per le piccole attività come la ristorazione e l’artigianato, ma divenuta molto popolare nell’ultimo periodo anche nell’ambito della sanità, WhatsApp Business offre agli account su cui è attiva tutte le funzionalità di messaggistica dell’app, insieme ad alcune aggiunte pensate per i professionisti:

Profilo dell’attività con collegamenti a prodotti, indirizzo e sito Web;

dell’attività con collegamenti a prodotti, indirizzo e sito Web; Risposte rapide e messaggi automatici per segnalare disponibilità e assenze;

e per segnalare disponibilità e assenze; Etichette per ordinare rapidamente i messaggi in arrivo relativi a diversi prodotti.

Aggiungere un account con WhatsApp Business

Scaricando WhatsApp Business avrete dunque la possibilità di aggiungere a tutti gli effetti un secondo account WhatsApp al vostro iPhone. La procedura è molto intuitiva: basta infatti scaricare WhatsApp Business dall’App Store.

A questo punto sulla vostra homepage si creerà un collegamento all’app diverso nell’icona rispetto a WhatsApp “standard”.

Entrate quindi in WhatsApp Business e seguite la procedura guidata per la creazione del vostro secondo account, facendo attenzione a mantenere a portata di mano lo smartphone in cui è inserita la SIM relativa a quel numero se non è già inserita nel vostro telefono.

Ci saranno differenze tra i due account WhatsApp?

Un account WhatsApp Business verrà segnalato come tale all’inizio delle conversazioni che inizierete con gli altri utenti anche se sarà utilizzato solo come account personale, dunque senza usufruire delle feature aggiuntive elencate sopra.

A parte ciò, gli account WhatsApp Business hanno pieno accesso a tutte le funzionalità dell’app, comprese chiamate e videochiamate.

Se invece avevate già creato in precedenza un account WhatsApp “base” per il vostro secondo numero di telefono, potrete effettuare la migrazione del backup delle vostre chat nel nuovo account WhatsApp Business. Utilizzando questo trucco avrete dunque a disposizione due profili WhatsApp sullo stesso iPhone.