WhatsApp, consumo anomalo di batteria su alcuni smartphone Android

Alcuni smartphone Android, principalmente marchiati OnePlus, stanno registrando un consumo elevato e anomalo di batteria da parte di WhatsApp.

Alcuni possessori di smartphone OnePlus hanno cominciato a segnalare in rete un consumo anomalo ed eccessivo di batteria da parte di WhatsApp. Le segnalazioni da parte degli utenti stanno popolando Reddit, il forum del produttore cinese e persino il Play Store. A quanto pare nessuno sembra capire da cosa sia provocato questo consumo che sembrerebbe colpire anche altri smartphone Android.

Il problema sembra essere emerso online negli ultimi due giorni. Apparentemente, è iniziato poco dopo l’ultimo aggiornamento 2.19.308 di WhatsApp. La questione sembra toccare tanto i dispositivi con a bordo Android 9 Pie quanto quelli che si sono già aggiornati ad Android 10. Un utente su Reddit, però, ha fatto sapere che il problema sembra essere stato risolto proprio aggiornando il proprio smartphone (OnePlus 6) all’ultima versione del sistema del robottino verde.

Photo credit - ibphoto/depositphotos.com

Leggendo i commenti su Reddit, gli utenti dichiarano che la famosa app di messaggistica istantanea consuma molta batteria rispetto all’utilizzo effettivo da parte dell’utente. “16% di consumo della batteria da parte di WhatsApp dopo averlo utilizzato attivamente per meno di 5 minuti oggi” sottolinea un possessore di OnePlus 7T.

La questione sembra toccare anche altri dispositivi Android. Abbiamo provato a capire il comportamento di WhatsApp sui nostri dispositivi – OPPO Reno2 Z, Moto G8 Plus e Mi 9T nello specifico – e abbiamo notato un’anomalia. Nel primo caso, l’applicazione ha già raggiunto il 39,04% dell’intero consumo della batteria nella giornata di oggi (iniziata da pochissime ore) a fronte di 57 minuti di attività in primo piano e 10 ore di attività in background. Mentre nei giorni precedenti, per esempio, per un’intera giornata il consumo totale è stato del 13,38%.

Una simile anomalia è emersa anche sul Moto G8 Plus, mentre risulta tutto regolare su Mi 9T anche se alcuni utenti Xiaomi lamentano il problema su Reddit. In tutti i casi, il software a bordo è Android 9 Pie. A quanto pare, il problema deriverebbe dall’attività in background ma il consumo risulta davvero molto strano. Non ci sono dichiarazioni ufficiali per il momento da parte di WhatsApp.