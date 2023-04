WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo, ma non sempre offre le stesse funzionalità dei suoi concorrenti. Una di queste è la possibilità di usare le emoji animate, ovvero delle icone che si muovono e cambiano espressione quando vengono inviate o ricevute.

Questa funzione è già presente su Telegram, un’altra app di messaggistica molto usata, e ora sembra che WhatsApp stia lavorando per introdurla anche sulla sua piattaforma.

Secondo il sito WABetaInfo, che si occupa di segnalare le novità in arrivo su WhatsApp, nell’ultima versione beta dell’app per il web e per il desktop sono state aggiunte alcune emoji animate. Si tratta di emoji più grandi delle normali, che si animano quando vengono visualizzate nel testo del messaggio. Al momento, non c’è la possibilità di scegliere se usare le emoji animate o quelle tradizionali, ma probabilmente questa opzione verrà aggiunta in futuro.

Le emoji animate sono una funzionalità che può rendere più divertenti e dinamiche le conversazioni su WhatsApp, soprattutto se si considera che l’app ha già introdotto altre novità come le sticker, le GIF e i messaggi vocali. Tuttavia, non è ancora chiaro quando questa funzione sarà disponibile per tutti gli utenti, sia su iPhone che su Android. WABetaInfo afferma che WhatsApp sta ancora lavorando per migliorare le emoji animate e per risolvere alcuni problemi di compatibilità con Apple.

Infatti, in passato WhatsApp aveva avuto dei problemi con le emoji animate su iOS, perché Apple aveva rifiutato alcune icone che modificavano il design originale delle sue emoji. WhatsApp aveva dovuto rimuovere queste icone per ottenere l’approvazione dell’app da parte di Apple, che ha delle regole molto rigide sull’uso delle sue proprietà intellettuali. Quindi, è possibile che WhatsApp debba adattare le sue emoji animate alle richieste di Apple prima di poterle lanciare ufficialmente.

In ogni caso, le emoji animate sono una delle tante novità che WhatsApp sta preparando per i suoi utenti. Tra queste, ci sono anche la possibilità di usare l’app senza dover avere lo smartphone connesso a internet, la modalità scura per il web e il desktop, e la versione per iPad.