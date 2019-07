WhatsApp, disponibile sui feature phone KaiOS

KaiOS Technologies ha reso nota la disponibilità dell’applicazione: WhatsApp sarà disponibile anche su dispositivi basati su KaiOS. Novità importante per tutti i possessori di feature phone.

Whatsapp ora disponibile anche su dispositivi basati su KaiOS: novità importante per quanto riguarda tutti i possessori di feature phone. L’annuncio è stato dato dalla stessa KaiOS Technologies che ha reso nota la disponibilità dell’applicazione su KaiStore.

Gli sviluppatori hanno lavorato su una versione della nota app di messaggistica, dedicandosi questa volta ad un “ottimizzazione” dedicata agli smart feature phone che hanno almeno 256MB di RAM: saranno questi infatti i dispositivi che potranno usufruire della novità. Secondo quanto dichiarato, si lavorerà affinchè l’app possa essere presente su tutti i dispositivi con KaiOS in versione preinstallata a partire dal prossimo trimestre.

Ricordiamo che la società iniziò le sue collaborazioni con Facebook, Twitter e Google già a partire dallo scorso 2018. KaiOS, infatti, supporta da tempo le app dei noti social network ed altre come Google Assistant, Youtube o Google Maps.

La novità in questione riguarda però zone come Europa, Africa, Nord America e America Latina. Whatsapp difatti è stata resa disponibile già a parte da novembre 2018, in India, solo su un numero ridotto di dispositivi tra cui Jio Phone e Jio Phone 2.

Secondo i dati registrati, i feature phone basati su KaiOS occupano una fetta di mercato pari al 16 %. Possiamo considerarla decisamente bassa, ma in un momento in cui il mercato smartphone tende a migliorare sempre più le caratteristiche software e hardware non è del tutto da sottovalutare. Si prevede, infatti, che questa possa salire fino al 50% in paesi come l’India, soprattutto se pensiamo a quella fascia di utenti che non punta ad avere alte prestazioni.