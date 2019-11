WhatsApp, ecco i trailer di Netflix all’interno delle chat

La funzionalità è disponibile, per adesso, sono nell'applicazione WhatsApp per iOS. Arriverà presto anche per i dispositivi Android.

Da oggi, gli utenti di WhatsApp potranno riprodurre i trailer dei contenuti di Netflix direttamente nell’applicazione di messaggistica istantanea. Per il momento, la funzionalità è disponibile solo ed esclusivamente nei dispositivi iOS, anche se non si esclude che arrivi presto anche in quelli Android. Già da tempo, l’applicazione consente di far riprodurre direttamente all’interno della chat i video provenienti da alcune specifiche fonti, tra cui Facebook, YouTube, Instagram e Streamable. Al breve elenco si aggiunge ora Netflix, la piattaforma dedicata allo streaming on demand. Gli utenti che invieranno ora un link di uno specifico contenuto disponibile nel catalogo consentiranno all’interlocutore di visionare il trailer direttamente su WhatsApp. La funzionalità è ancora disponibile solo ed esclusivamente nell’ultima versione dell’applicazione, disponibile nello store ufficiale dei dispositivi Apple. La fase di roll out è attualmente in corso e molti utenti italiani non riescono ancora a compiere questa azione. Questa è solo l’ultima novità introdotta nell’applicazione di messaggistica, dopo l’autenticazione con impronta digitale, la variante per iPad e l’eliminazione del badge di notifica dalle chat silenziate. Gli sviluppatori sembrerebbero essere intenzionati ad arricchire il loro servizio, così da fronteggiare Telegram e tutti gli altri concorrenti. Samsung Galaxy S10 Plus è disponibile all’acquisto su Amazon tramite questo link.