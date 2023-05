WhatsApp, da tempo proprietà del colosso dei social Meta, è una delle app di messaggistica più usate al mondo, ma non per questo può permettersi di riposare sugli allori. L’azienda sta testando una nuova interfaccia grafica per la sua app su Android, la quale cambia in modo abbastanza radicale il modo di navigare tra le varie sezioni dell’app.

La novità principale è l’introduzione di una barra di navigazione inferiore, che sostituisce le vecchie schede superiori. Questa barra permette di accedere rapidamente alle quattro sezioni principali dell’app: chat, community, stati e chiamate. Ogni sezione ha ora una propria icona, invece del solo testo come prima.

La nuova interfaccia rende più semplice e intuitiva l’esperienza d’uso di WhatsApp, soprattutto per chi ha uno smartphone con uno schermo grande. Inoltre, si avvicina molto a quella della versione per iOS, creando una maggiore uniformità tra le due piattaforme.

Questi cambiamenti saranno di certo ben visti da chi preferisce venga data importanza alla migliore usabilità dell’app, ma siamo sicuri causerà un po’ di confusione tra gli utenti meno esperti. Non fatevi prendere dal panico, tutte le funzioni dell’app sono ancora disponibili, sono solo state leggermente riorganizzate.

WhatsApp sta lavorando costantemente per migliorare la sua app e aggiungere nuove funzionalità, come le community, le chiamate vocali e video su desktop e il supporto per più dispositivi. Se queste novità dovessero non andarvi troppo a genio, potete sempre passare a Telegram!

Non sappiamo quando la nuova interfaccia sarà rilasciata ufficialmente per tutti, ma speriamo che non ci voglia troppo tempo. La nuova interfaccia è infatti al momento in fase di beta testing e non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Per provarla, bisogna avere la versione 2.23.10.6 dell’app e sperare di essere tra i fortunati scelti dall’azienda.

Se siete curiosi di vedere come appare, vi lasciamo ad un paio di screenshot pubblicati dal sempre affidabilissimo portale WABetaInfo.