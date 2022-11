La nuova funzionalità introdotta riguarderà la gestione dei messaggi effimeri e, nello specifico, andrebbe a riguardare la versione desktop di WhatsApp.

Nella sua costante ricerca di ottimizzare l’esperienza d’uso da parte degli utenti, WhatsApp introduce sistematicamente nuove funzioni o migliorie a quanto già presente. L’ultima delle grande novità, sulla scia di quanto già visto su Snapchat, è stata senza dubbio l’introduzione dei messaggi effimeri (testi e video che, dopo una prima visualizzazione, si cancellano in modo automatico) che, nemmeno a farlo apposta, è stata di recente oggetto di un importante cambiamento, atto a migliorare la salvaguardia della privacy.

Tale cambiamento, che impediva di registrare o fare screenshot dei suddetti messaggi effimeri, però era andato ad influenzare solo ed esclusivamente la versione mobile dell’app, lasciando del tutto esclusa la versione desktop. Questo è dovuto principalmente al fatto che per l’app di Meta è impossibile andare ad intervenire sul sistema operativo del pc e bloccare la possibilità di fare screenshot.

WABetaInfo, noto leaker, riporta che gli sviluppatori potrebbero però aver trovato un modo per aggirare la cosa con un piccolo escamotage: impedire la visione dei messaggi effimeri sulla versione desktop della nota app di messaggistica. Non solo: lo stesso tipo di messaggi non potrà essere inviato da desktop.

Fonte: WABetaInfo

Il nuovo aggiornamento (che è segnalato come versione 2.22.24.2 per Android o versione 22.23.0.70 per iOS) è in distribuzione da ieri, 1 novembre, ma è disponibili solo per coloro che sono iscritti al programma di beta testing. Allo stato attuale delle cose non è ancora noto quando (o persino se) questa nuova feature sarà disponibile per tutti gli utenti.

Da parte nostra, considerando l’importanza della privacy e la natura sensibile di determinati messaggi, siamo pronti a scommettere che sarà rilasciata per tutti il prima possibile.