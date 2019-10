WhatsApp, in arrivo i messaggi che si autoeliminano

WhatsApp sempre più simile a Telegram. Chi usa quest’ultimo servizio di messaggistica sa bene che c’è la possibilità di creare la cosiddetta chat segreta impostando un timer di autodistruzione. In questo modo, i messaggi verranno automaticamente eliminati dopo questo periodo di tempo. Ecco, WhatsApp sta per introdurre una funzione molto simile, come dimostrato dal noto portale WABetainfo.

In pratica, ci sarà la possibilità di inviare messaggi che si autodistruggono dopo il limite di tempo impostato dall’utente. Per il momento, questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo. Ci vorrà dunque un po’ di tempo prima che possa essere effettivamente implementata e rilasciata pubblicamente. Stando a quanto riportato dalla fonte, inizialmente sarà disponibile solo per le chat di gruppo e non per quelle individuali.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.275: what's new?

WhatsApp is working on new features. In this version there are hidden tracks about Disappearing Messages! ⏱ https://t.co/gZVACz3CMA

NOTE: The feature is under development and it will be visible in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 1, 2019