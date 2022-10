Nuove funzioni sono in fase di beta, WhatsApp presto potrebbe ricevere nuove funzioni per sondaggi in ambiente iOS e gestione download su PC.

A darne notizia è stato, come quasi sempre avviene in questi casi, WABetaInfo, il sito specializzato nel fornire info e indiscrezioni sulle novità a carico del celebre sistema di messaggistica.

Al momento in fase di beta test, e quindi effettivamente in “mano” a poche selezionate persone, al centro delle novità che potremmo poi ricevere tutti ci sono la gestione dei download e l’introduzione di sondaggi in iOS.

fonte: WABetaInfo

Relativamente ai download su desktop, WABetainfo ha rivelato che sarà possibile gestire le impostazioni relative a di foto, video e documenti, mentre non sarà possibile intervenire sui messaggi vocali, che continueranno ad essere scaricati in modo automatico.

Ammesso che questa funzioni superi il beta test, vorrà dire che saremo noi utenti a decidere se, e dove, i file verranno salvati sul nostro PC senza che venga richiesto alcun intervento da parte nostra. L’unica cosa che saremo chiamati a fare sarà quella di definire le impostazioni volute su ogni device in nostro possesso: ogni PC sarà infatti considerata un’entità a sé stante (probabilmente per motivi di privacy e/o sicurezza).

fonte: WABetaInfo

L’altra novità attualmente in fase di beta test riguarda invece l’ambiente iOS, e prevede l’introduzione di sondaggi in chat individuali. In maniera simile a quanto visto per le chat di gruppo, ammesso che non intervengano modifiche, anche in questi sondaggi sarà possibile inserire fino ad un massimo di dodici risposte diverse a ciascuna domanda.

Come anticipato, allo stato attuale delle cose, le due funzioni sono disponibili solo per coloro che sono iscritti al programma di beta-test. Al momento in cui scriviamo non è ancora noto quando (o persino se) verranno resi disponibili per tutti gli utenti.

E voi cosa ne pensate: trovate che queste nuove funzioni potrebbero rendervi più piacevole usare WhatsApp o le ritenete un “orpello” inutile?