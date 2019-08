WhatsApp: in arrivo lo sblocco con impronte digitali anche su Android

WhatsApp sta introducendo la funzione di sblocco tramite riconoscimento di impronte digitali anche per i dispositivi Android. Disponibile attualmente per la versione beta dell'app.

WhatsApp sta introducendo la funzione di sblocco tramite riconoscimento di impronte digitali anche per i dispositivi Android. La funzionalità, già disponibile da mesi per gli utenti beta iOS, è per il momento in fase di rilascio per la versione beta del robottino verde. Per utilizzarla, dunque, è necessario installare l’ultima versione beta 2.19.221.

A riportalo è ancora una volta WABetainfo. Il funzionamento è molto semplice. È sufficiente recarsi nelle impostazioni relative alla privacy e attivare la funzione “Sblocco con impronte digitali”. Una vola attivata, l’utente potrà comunque continuare a rispondere a messaggi e chiamate dal pannello delle notifiche. L’autenticazione è richiesta solo quando si vuole accedere all’applicazione.

Inoltre, WhatsApp offre la possibilità di scegliere quando il blocco deve essere attivato. Per esempio, l’utente può decidere se l’applicazione deve essere bloccata immediatamente, dopo un minuto o dopo trenta minuti. In pratica, se si sceglie “dopo 30 minuti”, WhatsApp si bloccherà dopo mezz’ora dall’ultimo utilizzo. Se apriamo l’app prima dei 30 minuti, non ci verrà richiesta nuovamente di autenticarci. Le opzioni, però, sono abbastanza limitate. Un limite intermedio (15 minuti come su iOS) o una scelta personalizzabile sarebbero stati l’ideale.

I recenti miglioramenti della funzione mostrano anche una nuova opzione chiamata “Mostra contenuto nelle notifiche”, il che vuol dire che l’utente può decidere di mostrare o nascondere l’anteprima dei messaggi e il mittente quando è abilitato lo sblocco con le impronte digitali. Il processo di autenticazione comunque viene gestito dal sistema Android e dunque nessun dato verrà inviato a WhatsApp.