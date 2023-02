Whatsapp ha annunciato che con il nuovo aggiornamento verrà rilasciata la feature al primo posto tra i desiderata degli utenti.

Nel costante inseguimento da parte di Meta di rendere Whatsapp l’app di messaggistica perfetta, oltre che la più usata al mondo (gli fa seguito Telegram, ma con un forte distacco), l’azienda di Zuckerberg ha annunciato che entro poche settimane verrà rilasciato un aggiornamento che porterà con sé quella che da loro stessi è stata definita come “la funzione al primo posto tra i desideri degli utenti” e che andrà ad influenzare il modo in cui sarà possibile usare lo status.

Introdotta, almeno in WhatsApp, nel lontano 2017, la funzione status permette di fatto di condividere foto, gif animate o testi. Tuttavia il nuovo update allargherà queste opzioni introducendo ben cinque nuove opzioni. Tra queste ci sarà anche la possibilità di reagire allo status dei nostri contatti in maniera simile a quanto già possibile con i messaggi standard o sotto ai post di Facebook: insomma, lo status si trasformerà in una sorta di mini-social. A tal proposito è lo stesso WhatsApp blog, la “testata” ufficiale dell’app, a non nascondere che questa fosse una funzione fortemente richiesta dagli utenti:

“Stiamo aggiungendo le reazioni allo stato per fornire un modo rapido e semplice per rispondere agli aggiornamenti di stato dei tuoi amici e contatti stretti. Questa era la funzionalità n. 1 che gli utenti desideravano, dopo il lancio delle Reactions lo scorso anno. Ora puoi rispondere rapidamente a qualsiasi status scorrendo verso l’alto e toccando uno degli otto emoji“.

Questa non sarà l’unica novità a “colpire” lo status. Verrà infatti introdotta anche la possibilità di creare delle liste di contatti a cui permettere di visionare lo status, nonché un “anello” che andrà ad evidenziare l’immagine del profilo di chi ha aggiornato lo status, così da renderne più facile l’individuazione e , infine, la possibilità di registrare un piccolo messaggio audio, della durata di 30 secondi, da impostare come status.

Quanto al quando avremo questi aggiornamenti non è esattamente dato di saperlo: Whatsapp si è limitata a dire che “ saranno disponibili per tutti nelle prossime settimane”.