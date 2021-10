WhatsApp, la nuova funzione dedicata a chi ama mandare messaggi vocali è ora in beta

Il servizio di messaggistica più famoso al mondo è in continua evoluzione, non è una novità. Il team di Facebook è continuamente al lavoro per migliorare l’esperienza utente ed introdurre nuove funzionalità a WhatsApp, novità che molto spesso vengono scoperte dagli utenti iscritti al programma beta prima che il colosso dei social le annunci pubblicamente.

Molto presto sarà possibile utilizzare un nuovo sistema di registrazione dei messaggi vocali dotato di una comoda funzione che farà felici moltissimi di voi!

Se vi piace inviare molti messaggi vocali su WhatsApp, sarete felici di sapere che l’azienda sta lavorando sulla possibilità di mettere in pausa la registrazione e poi continuarla senza la necessità di registrare un altro messaggio o inviare quello che avete in sospeso.

La funzione è stata scoperta dai sempre attenti colleghi di WABetaInfo, inutile dire che la funzione al momento non è ancora disponibile per tutti ma è solamente in fase di test.

In un video viene mostrata la nuova interfaccia dedicata ai vocali di WhatsApp, in cui è possibile vedere un pulsante che permette di avviare/fermare la registrazione di un’audio e quanto è lungo il messaggio. Attualmente, l’unica cosa che è possibile fare è ascoltare il messaggio audio prima di inviarlo.

Non è ancora chiaro quando è previsto il rilascio della nuova funzione, al momento non è disponibile nemmeno agli utenti che utilizzano la versione Beta pubblica di WhatsApp.

Com’è possibile osservare dal video, la possibilità di mettere in pausa le registrazioni audio è stata rilasciata in fase di test per ora solamente sui dispositivi iOS ma siamo sicuri che, come ogni altra novità dell’app di messaggistica, raggiungerà a stretto giro anche i terminali Android.

Cosa ne pensate? Per voi sarebbe utile una funzione come questa o fate parte della cerchia di utenti che non sopporta i messaggi vocali?