WhatsApp, la prossima funzione si ispira a Facebook Messenger

Ormai non dovrebbe essere per voi una sorpresa il fatto che Facebook Messenger e WhatsApp siano sempre più vicine. Entrambe le app sono sviluppate e possedute dall’azienda di Mark Zuckerberg e l’idea di unificare le piattaforme è nell’aria da un po’ di tempo, per quanto a molti utenti l’idea non piaccia necessariamente.

La nuova funzione in arrivo su WhatsApp renderà l’esperienza d’uso un po’ più vicina a quella dell’app di messaggistica del social più usato al mondo, vediamo insieme di cosa si tratta.

Facebook ha acquistato WhatsApp nel febbraio 2014 e da allora ne è passata di acqua sott ai ponti. Molte novità si sono fatte strada nell’app di messaggistica più usata al mondo e molte delle funzioni di Messenger hanno fatto il proprio debutto su WhatsApp, ma anche viceversa.

Secondo quanto condiviso da WABetainfo, sito noto per scovare le novità in arrivo nel prossimo futuro e per fornire spesso le anteprime di come esse appariranno, WhatsApp molto presto integrerà una funzione caratteristica di Messenger e che recentemente ha fatto il proprio debutto anche in iMessage per iOS: le reazioni ai messaggi.

Con reazioni viene indicato l’utilizzo delle emoji come risposta diretta ai messaggi per indicare le proprie emozioni a riguardo. Sul social di Facebook queste vengono anche impiegate per i post e per i commenti.

L’immagine condivisa da WABetainfo ci svela come il primo passo di WhatsApp nell’introduzione della feature sia quello di preparazione dell’invio di un messaggio da presentare quando l’utente sta utilizzando una versione obsoleta di WhatsApp che non supporta la ricezione delle reazioni. In questo caso, l’utente non potrà vedere la reazione ma l’app presenterà un messaggio diverso, chiedendo di aggiornare WhatsApp.

Non sappiamo ancora come queste reazioni funzioneranno a lato pratico o quale aspetto avranno. Lo screenshot però è chiaro: le reazioni sono in arrivo e aggiungeranno un nuovo livello di interazione con i messaggi in WhatsApp.

Voi cosa ne pensate? La trovate una funzione utile?