La nuova funzionalità introdotta riguarderà la possibilità di collegare più dispositivi allo stesso account.

Non è un segreto che Meta, la società a cui fa capo il noto social Facebook, nella sua costante ricerca di ottimizzare l’esperienza d’uso dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo, introduca costantemente nuove funzionalità e migliorie a WhatsApp. L’ultima delle grande novità, al momento ancora in fase di beta, permetterà di collegare più device allo stesso account.

A rendere particolarmente interessante questo “sviluppo” è il fatto che non andrebbe ad interessare solo gli smartphone ma anche pc e tablet, introducendo la possibilità di unire ad un singolo account fino a quattro diversi dispositivi.

Quella in esame è solo l’ultima delle novità che andrebbero a migliorare l’uso di WhatsApp: ad esempio, è di pochi giorni fa la notizia che Meta vorrebbe silenziare in automatico in gruppi.

L’associazione avverrebbe con il semplice utilizzo di un QR code e, a dimostrazione della volontà di voler massimizzare l’esperienza d’uso, ogni device sarà associato e utilizzabile in maniera indipendente: sarà quindi possibile accedere a WhatsApp su un qualsiasi device anche se quello principale, tipicamente lo smartphone, non dovesse essere collegato ad internet.

Ovviamente le chat presenti sui diversi dispositivi saranno sincronizzate: non si avranno quindi “versioni” diverse delle varie discussioni.

Allo stato attuale delle cose non è noto quando (e neppure se) questa novità sarà disponibile per tutti gli utenti WhatsApp: ammesso superi le fasi di test è ragionevole aspettarsi che venga rilasciata per tutti entro pochi mesi.

E voi cosa ne pensate: siete interessati a questa nuova feature di WhatsApp o preferite usare l’app solo su smartphone? Fatecelo sapere nei commenti.