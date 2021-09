WhatsApp non rispetta la legge, multa di 225 milioni

La più famosa e popolare piattaforma di messaggistica al mondo, WhatsApp, è stata multata in Irlanda di 225 milioni di dollari per non aver rispettato le leggi relative alla protezione dei dati.

La sanzione è scattata dopo un’accurata indagine relativa alle modifiche immesse all’interno della piattaforma virtuale che, secondo la commissione per la protezione dei dati (DPC), sarebbe contro la legge.

Photo credit - ibphoto/depositphotos.com

Per la commissione irlandese questa è la più grande multa applicata a livello economico della sua storia. Un’altra ingente multa era già stata inflitta, sempre per il motivo di non aver rispettato le leggi circa la protezione dei dati.

Entrando nel dettaglio, WhatsApp è stata incolpata di omettere una spiegazione chiara e completa circa il trattamento e la raccolta dei dati dell’utente che esiste, ma non è considerata equa e trasparente.

Inoltre, continua il DPC, la piattaforma ha omesso di riportare dove sono archiviati i loro dati, che finalità ha raccoglierli e un numero da contattare nell’ipotesi che i clienti vogliano aver più informazioni.

L’indagine è partita nel luglio 2018 e, nel tempo, il DPC ha più volte modificato l’importo della multa in quanto c’erano da valutare diversi aspetti che sono emersi man mano. L’importo definitivo applicato nei confronti di Facebook (proprietaria di WhatsApp) è di 225 milioni di euro, una cifra enorme.

I vertici che stanno dietro all’App hanno già riportato in un comunicato che faranno ricorso contro la decisione negativa inflitta perché, secondo loro, l’importo applicato è spropositato per la motivazione per la quale viene accusata.

WhatsApp ricorda, tramite il suo punto di vista, che si impegna da sempre a fornire sicurezza per tutti i clienti che ne fanno uso e si prodiga per garantire la massima attenzione per i dati personali di ogni singolo utilizzatore, aggiornamento dopo aggiornamento.