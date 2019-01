WhatsApp, novità in arrivo su iOS e Android

Il 2019 per WhatsApp è iniziato all’insegna dell’innovazione. Nelle ultime beta destinate ai sistemi operativi iOS e Android sono apparse infatti diverse novità interessanti, che arriveranno poi nel corso delle settimane e dei mesi anche sulla versione stabile.

In particolare per quanto riguarda il sistema operativo mobile di Apple sono tre le novità più importanti, la possibilità di rispondere privatamente a un messaggio ricevuto all’interno di un gruppo, già presente su Android, quella di aggiungere sticker ai video e alle foto con l’editor interno e la possibilità di utilizzare il 3D Touch per vedere gli stati.

Oltre a questo però ci sono anche altre novità, come miglioramenti all’interfaccia, possibilità di riprodurre automaticamente i file vocali e soprattutto introduzione del supporto a Touch ID e Face ID per l’accesso all’app. Sempre per quanto riguarda la privacy e la sicurezza infine, nella versione beta 2.19.3 per Android è arrivata invece l’autenticazione tramite impronta digitale.