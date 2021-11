WhatsApp, nuove funzionalità in arrivo: cosa sono le Communities?

In un contesto sempre più competitivo come quello delle applicazioni di messaggistica istantanea, gli sviluppatori di WhatsApp continuano a implementare nuove funzionalità per restare sempre un passo davanti alla concorrenza. Ora sembra essere in arrivo un nuovo modo di comunicare con più persone oltre ai gruppi che già conosciamo: le Communities.

La presenza di questa nuova feature era già stata rilevata dal team di XDA Developers lo scorso mese, analizzando le stringhe di codice della versione beta dell’app. La conferma proviene ora da un’altra testata, WABetaInfo, che ha fornito una serie di screenshot di questa funzionalità provenienti dalla beta di WhatsApp per iOS e Android.

Ma in cosa consisteranno esattamente le Communities di WhatsApp? Il nome scelto dagli sviluppatori è effettivamente molto generico, specie se le si compara ai già esistenti gruppi. Il paragone più immediato per capire la differenza tra gruppi e community è quello con i server di Discord e i rispettivi canali creati al suo interno.

Inoltre, in base a quanto riporta WABetaInfo, all’interno di una community gli amministratori avranno più controllo sugli utenti. Come si vede dall’immagine sopra, appena creata la chat di una community presenta poche differenze rispetto a una chat di gruppo, se si esclude il layout dell’icona, che presenta una forma quadrata con bordi arrotondati al posto delle solite icone rotonde di WhatsApp.

Oltre a poter mandare messaggi sulla chat della community, gli admin potranno costruire e unire gruppi di utenti al suo interno, oltre a invitare altri utenti a fare parte della community tramite un link che potrà essere condiviso sia pubblicamente che in privato. Quando ci si unirà alla community come membro e non come admin, probabilmente non si potranno inviare messaggi o unirsi a tutti i gruppi della community. Gli admin avranno invece accesso a strumenti di gestione dei gruppi interni a una community.

Nella pratica sarà improbabile utilizzare la funzionalità Community in sostituzione alle chat di gruppo tra amici o parenti, ma questa feature si rivelerà molto utile nel caso di realtà strutturate come quelle scolastiche o lavorative, dove i superiori potranno dividere gli altri componenti in diversi team e inviare comunicazioni importanti a tutti.

Al momento non è prevista una data di roll-out per le Communities, né sono disponibili ulteriori dettagli, ma la feature risulta in sviluppo su WhatsApp sia per Android che per iOS.