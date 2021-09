WhatsApp: ora è possibile chattare senza il proprio telefono

WhatsApp ha finalmente rilasciato la nuova versione dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo che permette di inviare e ricevere messaggi dal proprio numero ma ora anche da un altro dispositivo.

Novità Whatsapp

Ad esempio si potrà usare il PC come di consueto ma, il plus non da poco è che il proprio smartphone può essere anche completamente offline o non collegato alla rete dati (requisito fondamentale fino ad ora).

La nuova funzione arriva dopo tanto tempo in cui era stata resa disponibile sotto forma di test agli utenti di WhatsApp di un gruppo estremamente limitato. Tra l’altro solo due smartphone di Samsung ne potevano vantare un’altra esclusiva.

Se non vedete la nuova voce tra le impostazione assicuratevi che la vostra versione dell’App si sia aggiornata o sia alla 2.21.180.14. Inoltre, per ora, iOS è il sistema operativo dove può essere attivata ma pensiamo che l’approdo su Android sia solo questione di poco tempo.

Quindi ora WhatsApp permetterà di collegare fino a 4 dispositivi ad un singolo account (che poi è lo stesso vostro numero), inclusi PC, Macbook o altri dispositivi su cui si può installare l’applicazione. L’unico requisito è avere il telefono come dispositivo principale in fase di attivazione dal quale organizzare le chat ma, una volta fatto questo, come detto, potrà stare anche completamente fuori rete e senza essere collegato al WiFi.

Ovviamente la funzione continuerà ad evolversi nel tempo e il limite dei 4 dispositivi registrati contemporaneamente potrebbe salire.

L’App di Facebook si uniforma dopo anni a Telegram che permette da tantissimo tempo di poter chattare con il proprio account/numero da quasi la totalità dei sistemi operativo per PC, smartphone, tablet, etc. Il tutto senza essere collegati dal dispositivo dove abbiamo creato per la prima volta l’account.