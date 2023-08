Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha presentato un aggiornamento di WhatsApp che semplificherà il processo di creazione di chat di gruppo. La nuova funzione consentirà agli utenti di formare gruppi senza la necessità di trovare un nome per la chat. Al contrario, la piattaforma genererà un nome per il gruppo in base alle informazioni dei partecipanti. Questa mossa dovrebbe semplificare l’esperienza degli utenti e migliorare la convenienza.

In un’anteprima condivisa da Zuckerberg, è stata mostrata una chat di gruppo chiamata “Rocco & Li-Chen” come esempio di nomi generati automaticamente. Anche se apparentemente si tratta di una modifica minore, questo aggiornamento potrebbe migliorare notevolmente l’esperienza dell’utente, soprattutto nei casi in cui si voglia comunicare con più contatti per un evento o un’occasione specifica. Attualmente, molti utenti ricorrono all’etichettatura di questi gruppi a breve termine con nomi “usa e getta”. Anche se questi gruppi sono destinati alla comunicazione temporanea, l’assegnazione di titoli vaghi può rendere difficile distinguerli nell’elenco delle chat.



Questa innovazione non si limita alla generazione automatica dei nomi. La funzione di denominazione automatica dei gruppi terrà conto anche dei nomi salvati per i singoli contatti. Di conseguenza, ogni partecipante potrebbe vedere un nome di gruppo leggermente diverso in base al nome del contatto che ha salvato. Ad esempio, se qualcuno ha salvato un contatto come “Mamma”, il gruppo specifico verrà visualizzato come “Mamma” nell’elenco della chat.

Tuttavia, è importante notare che questi gruppi senza nome avranno un limite di partecipanti di sei persone, a differenza della capacità tipica dei gruppi WhatsApp, che possono ospitare oltre mille membri. Questa limitazione sembra rafforzare l’obiettivo della funzione di facilitare le interazioni di gruppo su piccola scala e a breve termine.

L’introduzione di questa funzione segue una serie di recenti aggiornamenti di WhatsApp. La piattaforma ha migliorato attivamente le sue funzionalità, con recenti aggiunte tra cui il supporto per l’invio di immagini di qualità superiore con una minore compressione, una funzione di messaggistica video istantanea e la possibilità di condividere gli schermi durante le chiamate.

Gli utenti di WhatsApp possono aspettarsi il lancio della funzione di denominazione automatica dei gruppi su varie piattaforme, tra cui iOS, Android, web e macOS, nei prossimi giorni.