WhatsApp: ora possibile ordinare prodotti direttamente dall’App

Facebook ha deciso di spingere ancora di più le possibilità di acquisto prodotti – divenendo intermediario – delle proprie piattaforme Social. Ora ha deciso di portarla anche su WhatsApp.

La nuova funzionalità è disponibile all’interno dell‘app di messaggistica più usata al mondo e fornisce agli utenti la possibilità di selezionare vari prodotti da una catalogo che ci interessa e, sempre dalla chat, procede ad inoltrare l’ordine.

Già da più di un mese a questa parte Facebook sta aggiornando WhatsApp a piccoli passi per supportare un nuovo metodo di acquisto, con l’obiettivo di consultare e scegliere che prodotti da acquistare rimanendo all’interno dalla sua applicazione. Ora questo è possibile, possiamo intenderla come una sorta di “acquisto in App” ma allargata alle aziende che rendono disponibile il proprio catalogo virtuale.

Per il funzionamento, si procede in questo modo: si accede alla chat di un’azienda tramite l’elenco contatti che utilizziamo tutti i giorni, nelle sue informazioni in alto ci sarà il pulsante per accedere al catalogo con la quale interagire, visualizzare, modificare e ordinare i prodotti. Fatto ciò, si conferma il tutto e sempre all’interno della chat verrà posizionato l’ordine.

E per il pagamento? Al momento non è presente alcun checkout ma ovviamente è solo questione di tempo affinché sia reso disponibile. In ogni caso la funzione è già disponibile con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp e potete utilizzarla in concomitanza di un’azienda che ha scelto di rendere disponibile il suo catalogo virtuale su WhatsApp.