WhatsApp permetterà di ascoltare le note vocali dall’area notifiche

È in arrivo un’importante novità per la famosa applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Zuckerberg. WhatsApp permetterà presto di avviare la riproduzione di un messaggio vocale direttamente dal pannello delle notifiche, proprio come avviene già con l’anteprima dei messaggi e delle immagini. Un’interessante novità che farà la gioia di coloro che ricevono note vocali dai propri amici.

A riferirlo è il portale Webetainfo che – sul suo account Twitter – mostra una schermata di una notifica con la possibilità di avviare la nota vocale senza dover aprire preventivamente il messaggio e l’applicazione. In maniera molto semplice, infatti, nella sezione delle notifiche comparirà il messaggio con il pulsante “Play” per ascoltarlo.

I leave this here.

Yes, it's a push notification with an incoming voice message, on iOS.

It will be available in future (maybe in a major update with other features?) pic.twitter.com/eSm55GxFuO

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 18, 2019