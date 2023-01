I messaggi effimeri sono quei messaggi che dopo un certo periodo di tempo scompaiono per sempre dalle chat e non sono quindi più leggibili da nessuno. Ad ogni modo, ogni tanto potrebbe tornare sempre utile salvare qualche messaggio qua e là, ecco perché con la versione 2.23.1.24 di WhatsApp Beta per Android è stata introdotta la possibilità di conservare questo tipo di messaggi.

Questa nuova funzionalità prende il nome di messaggi conservati e il suo funzionamento è molto semplice: quando si è in una chat con messaggi effimeri, ci sarà la possibilità di conservare alcuni di questi messaggi affinché non scompaiano dopo che sarà passata la loro data di “scadenza”. I messaggi conservati verranno poi contraddistinti dal simbolo di un segnalibro che comparirà proprio alla sinistra dell’orario di invio del messaggio.

Il messaggio conservato si può in qualsiasi momento “dimenticare” e una volta fatto, questo scomparirà per sempre proprio come un qualsiasi altro messaggio effimero di quella determinata chat. Una particolarità interessante, è che tutti i membri di una chat avranno la possibilità di eliminare un messaggio conservato. Questo significa che sia chi riceve o chi invia quel messaggio potrà eliminarlo definitivamente in ogni momento.

Per visualizzare in modo facile e soprattutto veloce tutti i messaggi conservati di una chat, sarà resa disponibile, all’interno della chat, la sezione denominata per l’appunto “Messaggi conservati” che mostrerà ovviamente tutti i messaggi che sono stati conservati, in maniera molto simile a come avviene già adesso per i messaggi importanti.

Non ci sono al momento notizie ufficiali in merito al rilascio di questa nuova funzionalità, ma sarà con tutta probabilità resa disponibile a tutti gli utenti Android e iOS con un aggiornamento futuro dell’applicazione.

Si tratta di una novità interessante che potrà tornare utile a chi desidera tenere sempre attivi i messaggi effimeri ma che al contempo ha bisogno di salvare di tanto in tanto qualche messaggio importante (ma con il rischio che possa essere sempre cancellato da altri!). E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!