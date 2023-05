Altro giorno, altro aggiornamento di Whatsapp – almeno teorico. Secondo WABetaInfo, infatti, WhatsApp starebbe lavorando a una nuova opzione per il nome utente. L’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Android include un nuovo campo nella sezione del profilo dell’app, che chiede agli utenti di scegliere il proprio nome utente. Qualcosa simile a ciò che già esiste, ma non proprio.

La novità infatti fa pensare a un nuovo modo di comunicare, e in particolare alla possibilità di cercare utenti con cui non siamo direttamente in contatto. Qualcosa che, in effetti, è già possibile su altre piattaforme come Facebook, Instagram, LinkedIN o altro.

Un altro possibile effetto è che potrebbe dare il nome utente Whatsapp alle altre persone, senza condividere con loro il numero di cellulare – un dato che chiaramente è più sensibile rispetto a un generico user name.

Non è detto però che sia proprio questa la direzione intrapresa da Whatsapp. Ma possiamo supporre che la crittografia end-to-end continuerà a essere applicata alle conversazioni WhatsApp iniziate con il nome utente.

Qualche giorno fa Whatsapp ha introdotto la possibilità di modificare i messaggi inviati, un’opzione che non è ancora arrivata a tutti gli utenti. Nelle scorse settimane, poi, era stata aggiunta l’opzione per bloccare certe specifiche chat con l’impronta digitale. Ma ancora non hanno messo quella per non ricevere messaggi vocali.