WhatsApp, la popolare app di messaggistica, fa ancora una volta notizia con il suo ultimo aggiornamento. L’azienda sta lavorando a una nuova funzione che consentirà agli utenti di gestire più account WhatsApp all’interno di un’unica app.

Sebbene la funzione sia ancora in fase di sviluppo, è stata scoperta una piccola anticipazione nell’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp Business (versione 2.23.13.5) disponibile sul Google Play Store.

In precedenza, WhatsApp ha introdotto la funzione companion mode, che consente agli utenti di accedere agli account WhatsApp esistenti su dispositivi diversi. Ora, con la funzione multi-account, gli utenti avranno ancora più flessibilità e comodità nella gestione delle conversazioni tra i vari account.

L’immagine della versione beta mostra chiaramente l’implementazione di un nuovo menu che consente agli utenti di selezionare l’account a cui accedere. Una volta impostato un account aggiuntivo su un dispositivo, questo verrà memorizzato finché l’utente non sceglierà di disconnettersi. Ciò significa che gli utenti possono facilmente passare da un account all’altro senza dover installare e configurare WhatsApp separatamente.

I vantaggi di questa funzione vanno oltre l’uso personale. Rappresenta una soluzione conveniente per chi ha bisogno di separare le conversazioni personali da quelle professionali, consentendo di gestire in modo efficiente le notifiche e di mantenere la privacy. Inoltre, semplifica la gestione di più account su diversi dispositivi, eliminando la necessità di applicazioni parallele.

Sebbene la funzione multi-account sia stata scoperta nella beta di WhatsApp Business, non c’è alcuna indicazione che sarà disponibile esclusivamente per le aziende. Ciò suggerisce che la funzione sarà molto probabilmente accessibile a tutti gli utenti in futuro.

Al momento, la funzione multi-account è ancora in fase di sviluppo e non è stata rilasciata ai beta tester. Tuttavia, si prevede che WhatsApp introdurrà la funzione in un futuro aggiornamento dell’applicazione. Come sempre, vi terremo aggiornati su qualsiasi ulteriore informazione riguardante questa nuova ed entusiasmante funzione.