WhatsApp “spiona”: comunica con l’FBI ogni 15 minuti

Insieme ad iMessage, WhatsApp è l’unica applicazione a condividere con l’FBI l’intero contenuto dei messaggi scambiati quasi in tempo reale. Lo si apprende da un documento ottenuto da Property of the People, organizzazione non profit il cui motto è “i registri del governo sono di proprietà del popolo” (quindi “è ora di reclamarli”).

Sul documento, datato 7 gennaio 2021 e consegnato per la diffusione alla testata Rolling Stone, si legge che dal 20 novembre 2020 l’FBI ha la possibilità di accedere legalmente alle principali app di messaggistica e che il resoconto in questione è “riservato alle forze dell’ordine”. Nelle righe successive, l’FBI lamenta un eccessivo ritardo nella consegna dei dati richiesti alle law enforcement, cosa che avrebbe un impatto non indifferente sulle attività investigative.

Quanto detto vale per tutte le app citate tranne che per WhatsApp, la più sollecita – dunque la più “lodevole” – in questo senso. In particolare, WhatsApp e l’FBI si scambierebbero dati a intervalli regolari, precisamente ogni 15 minuti.

Più sopra accennavamo ad iMessage: anche Apple, in effetti, può fornire i testi completi dei messaggi alle forze dell’ordine americane, ma solo se per l’app è attivo il backup su iCloud. È iCloud ad accordare la possibilità di lettura dei messaggi all’FBI, una volta archiviate lì le chat, anche se l’app utilizzata è WhatsApp e non iMessage.

Ricordiamo comunque che il documento risale al 7 gennaio, e il nuovo backup con crittografia end-to-end non dovrebbe più permettere questa eventualità. L’unica informazione degna di nota e valida ancora oggi è quella che riguarda le tempistiche del controllo legale dei tabulati di WhatsApp, che si comporta diversamente da tutte le altre app esaminate (a parte iMessage, compaiono Line, Signal, Telegram, Threema, Viber, WeChat e Wickr, più lente nella trasmissione dei dati e in generale meno “spifferone”).