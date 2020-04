WhatsApp, nuovi sticker per promuovere il distanziamento sociale

WhatsApp e l’Organizzazione Mondiale della Sanità si sono unite per lanciare nuovi sticker per promuovere il distanziamento sociale in questo periodo di pandemia. Il pacchetto si chiama Insieme a casa che ha l’obiettivo di rendere più ricche e simpatiche le conversazioni di milioni e milioni di utenti chiusi in casa a causa del Covid-19. Gli adesivi sono stati tradotti in altre otto lingue oltre all’italiano: arabo, francese, tedesco, indonesiano, portoghese, russo, spagnolo e turco.

“Ci auguriamo che questo pacchetto di sticker costituisca per i nostri utenti un modo per stare vicini ai propri cari, soprattutto a coloro che in questo momento si sentono soli, isolati o spaventati” si legge nel comunicato ufficiale. Gli adesivi disponibili rappresentano un modo simpatico per ricordare a tutti di mantenere la giusta distanza, di lavarsi spesso le mani e di fare esercizio fisico seppur in casa. Non mancano gli sticker che omaggiano il lavoro di tutti gli operatori sanitari.

We worked together with @WHO on a new 'Together at Home' sticker pack to help people stay connected throughout this moment and beyond. Send an air high five, celebrate our medical heroes, or show love to a personal hero in your life. Available now in your WhatsApp. pic.twitter.com/6xjKylYzRd

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) April 21, 2020