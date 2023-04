Continua inarrestabile l’evoluzione di WhatsApp e delle sue funzionalità per cercare di rimanere al passo con i suoi principali competitor, primo tra tutti l’ormai inarrestabile Telegram. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di come WhatsApp stia rinnovando la sua interfaccia grafica su Android per rimanere complementare alla sua versione iOS, ma oggi arrivano nuove novità direttamente dall’ultima versione beta per Android.

Utilizzare WhatsApp con due smartphone, ma anche con uno smartphone e un tablet, è finalmente possibile se utilizzate la versione Beta dell’app di Meta!

Sbarca su Android la Companion mode, una nuova modalità che permette di accedere al proprio account WhatsApp da un secondo dispositivo mentre l’accesso rimane aperto sul dispositivo principale. In questo modo entrambi i dispositivi sono autorizzati ad operare sullo stesso account in contemporanea senza interferire tra di loro. Anche se il dispositivo principale risulta sconnesso dalla rete, il dispositivo secondario potrà operare senza alcun problema.

In poche parole, questa nuova modalità risulta essere la stessa che attualmente regolamenta l’accesso sullo stesso account cellulare tramite PC e Mac. Per collegare un secondo dispositivo si procederà in modo simile a quanto avviene già su desktop. Al momento dell’inizializzazione del secondo dispositivo, sarà sufficiente scegliere l’opzione “Dispositivi collegati“, per avviare la sincronizzazione con un account già configurato su un primo device. L’accesso avverrà con il classico QR code da inquadrare come avviene già su Pc.

Tutti i messaggi inviati sui dispositivi connessi allo stesso account, quindi, verranno sincronizzati tra di essi nel momento in cui si collegheranno ad internet. La seguente novità è attualmente disponibile solo ed esclusivamente per coloro che hanno WhatsApp Beta su Android. Al momento, questa nuova funzione non è disponibile per i dispositivi iOS, ma si pensa che possa presto essere implementata anche sulle versioni Beta dei dispositivi Apple. In breve tempo ci aspettiamo che questa nuova funzione venga ufficializzata nelle versioni stabili per entrambi i sistemi operativi.

Voi avete già provato questa nuova funzione in beta su Android? Avete riscontrato problemi con la sincronizzazione dei messaggi? Fatecelo sapere nei commenti.