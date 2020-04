WhatsApp consente ora ai propri utenti di effettuare videochiamate e chiamate di gruppo con un massimo di 8 persone. Prima di questo momento, il limite era pari a 4 partecipanti. Una novità particolarmente interessante, specialmente in questo periodo in cui tutti gli utenti sono costretti a stare a casa a causa dell’emergenza Covid-19.

Come spesso accade con WhatsApp, la novità è inizialmente disponibile esclusivamente per gli utenti iscritti al programma beta. Per poter effettuare una chiamata/videochiamata di gruppo con un massimo di 8 partecipanti bisognerà scaricare:

La versione 2.20.50.25 per i dispositivi iOS ;

per i dispositivi ; La versione 2.20.133 per i dispositivi Android.

Dopo aver effettuato l’aggiornamento (attualmente disponibile solo per alcuni utenti), sarà possibile proseguire in due differenti modi:

Entrare in una conversazione di gruppo , cliccare sull’icona dedicata alle chiamate (collocata in alto) e selezionare gli amici da chiamare. Per effettuare questa operazione, tutti i partecipanti dovranno avere l’ultima versione dell’applicazione per la messaggistica istantanea e chi farà partire la chiamata dovrà avere il loro numero salvato in rubrica.

, cliccare sull’icona dedicata alle chiamate (collocata in alto) e selezionare gli amici da chiamare. Per effettuare questa operazione, tutti i partecipanti dovranno avere l’ultima versione dell’applicazione per la messaggistica istantanea e chi farà partire la chiamata dovrà avere il loro numero salvato in rubrica. Andare nella sezione dedicata alle chiamate, cliccare il pulsante utile per far partire una nuova “Call” e scegliere diversi contatti.

Durante i prossimi giorni, questa novità dovrebbe essere estesa a tutti gli utenti. Il team di WhatsApp, solo pochi giorni fa, ha inoltre limitato il numero complessivo di messaggi inoltrati.