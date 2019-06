Wiko View 3: tre nuovi smartphone arrivano in Italia da 129 euro

Wiko View 3 e View 3 Lite arrivano in Italia rispettivamente a 179,99 euro, 129,99 euro. Wiko View 3 Pro invece è acqusitabile a 249,99 euro con 4 GB di RAM e 64 GB di storage e 299,99 euro per la versione 6/128 GB.

Dopo aver svelato View 3 e View 3 Pro in occasione del Mobile World Congress, Wiko ha annunciato la loro disponibilità sul mercato presentando anche il più piccolo View 3 Lite. Parliamo di smartphone che si inseriscono nella fascia medio-bassa con prezzi che partono da 129,99 euro. Piccole ma sostanziali differenze tra i tre dispositivi.

Wiko View 3

Il cuore pulsante è il processore Mediatek Helio P22 abbinato a 3 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna espandibile. La parte frontale è occupata da un ampio display da 6,26 pollici con notch a goccia dove è stata posizionata la fotocamera frontale da 8 Megapixel. Il comparto fotografico si completa con una tripla fotocamera posteriore con sensore Sony IMX486 da 12 Megapixel assistito da uno grandangolare da 13 Megapixel e dal sensore per la profondità di campo da 2 Megapixel.

Il tutto è alimentato da una batteria da 4000 mAh che dovrebbe essere in grado di assicurare un’ottima autonomia. La back cover resta ancora in plastica con effetto vetro e integra il sensore biometrico per le impronte digitali. Wiko View 3 arriva in Italia a 179,99 euro nelle colorazioni Night Blue, Blush Gold e la suggestiva Electro Bleen con un disegno che si illumina al buio.

Wiko View 3 Lite

È la proposta più economica che è stata presentata dal produttore francese. Sotto la scocca un processore octa core con 3 Gigabyte di RAM e 32 Gigabyte di storage. A differenza del modello base, non ha il sensore biometrico ma utilizza un sistema 2D per lo sblocco tramite riconoscimento del volto. Il display è da 6,09 pollici con risoluzione HD+ con lo stesso notch a goccia che ospita però una fotocamera da 5 Megapixel.

Il pannello posteriore vede la presenza di una doppia fotocamera con l’obiettivo principale da 13 Megapixel e il secondario da 2 Megapixel. Anche qui, la batteria è da 4000 mAh. Wiko View 3 Lite sarà disponibile a 129,99 euro nelle varianti cromatiche Night Blue, Blush Gold e Arctic Bleen.

Wiko View 3 Pro

È il modello di punta della serie. Lo smartphone è basato sul processore Mediatek Helio P60 con 4 0 6 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di storage a seconda della configurazione scelta. In questo caso, Wiko ha scelto di realizzare il pannello posteriore in vetro dove compare il sensore biometrico e la tripla fotocamera (12MP + 13MP + 5MP). La fotocamera frontale invece è da 16 Megapixel.

Lo schermo è un pannello da 6,3 pollici con risoluzione Full-HD+. Nella variante Pro, è presente anche il supporto NFC e la porta USb Type-C. La configurazione 4/64 GB di Wiko View 3 Pro è acquistabile a 249,99 euro mentre la versione 6/128 GB ha un prezzo di listino di 299,99 euro. Due le colorazioni: Nightfall e Ocean.