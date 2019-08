Wiko Y50: smartphone Dual SIM a 69,99 euro

Wiko Y50 è il nuovo smartphone economiche della società cinese. Offerto ad un prezzo di 69,99 è destinato principalmente ai giovanissimi: design raffinato e semplicità di utilizzo sono accompagnati da una buona memoria.

Wiko ha ufficialmente lanciato il nuovo smartphone Y50: tra le caratteristiche un design particolarmente ricercato (considerando la fascia di prezzo) 16 Gigabyte di storage e supporto Dual SIM.

Con il debutto di questo dispositivo la casa francese va ad ampliare la gamma Y a seguito dell’ Y80 e Y60: tutti smartphone economici con un prezzo tra 79 e 99 euro circa.

Wiko Y50, disponibile in due colorazioni ( dark grey e blue), si presenta particolarmente maneggevole grazie al display da 5” (480 x 854 pixel). Nonostante le dimensioni “ridotte”, grazie alla modalità Simple Mode, sviluppata dalla stessa azienda francese, è possibile visualizzare le applicazioni principali, i contatti preferiti e le impostazioni selezionate dagli utenti, tutti in un’unica schermata.

Semplici scatti: 5MP+5MP

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone monta una fotocamera principale da 5 Megapixel e una frontale con flash da 5 Megapixel. Per una migliore qualità degli scatti e per “catturare” maggiormente i dettagli è presente la modalità Face Beauty.

Specifiche tecniche: ampia memoria

I 16 Gigabyte di storage possono essere espansi tramite Micro-SD fino a 32 GB. Il dispositivo dispone di Android 8.1 Oreo ( Go Edition) offrendo buona sicurezza e una velocità ottimizzata. Il cuore pulsante è invece il processore Quad-core 1.3 GHz.

Offerto a partire dai prossimi giorni ad un prezzo di 69,99 euro, potrebbe conquistare numerosi utenti giovanissimi che puntano al massimo comfort d’uso e buona capacità di memoria ad un prezzo tra i più economici. Sono inoltre disponibili per l’acquisto due cover tra cui la classica e la flip cover semitrasparente e il vetro temperato.