Wind e 3 Italia: smartphone a rate scontate e anticipo zero

Per le festività natalizie, Wind e 3 Italia hanno avviato un periodo promozionale che si estenderà fino al 6 gennaio. I clienti hanno la possibilità di acquistare diversi smartphone a rate scontate e anticipo zero. La promozione di 3 Italia prevede lo sconto delle rate dei dispositivi acquistati in abbinamento alle offerte del piano ALL-IN. Mentre, Wind offre la possibilità di ottenere il dispositivo ad anticipo zero con Telefono Incluso e l’attivazione dell’opzione RELOAD, che consente al cliente di restituire lo smartphone entro un mese senza vincoli.

WIND

Sono tanti gli smartphone acquistabili, tra cui Samsung Galaxy S10, Huawei P30 Lite e Xiaomi Redmi 8. La lista però è molto più lunga. I dispositivi sono disponibili scegliendo la modalità di pagamento automatico che prevede l’addebito su carta di credito o conto corrente. L’eventuale anticipo invece deve essere corrisposto al rivenditore al momento della sottoscrizione del contratto.

Il servizio Telefono Incluso è costituito da 30 rate mensili e di un’eventuale rata finale da pagare in caso di recesso anticipato. Le somme differiscono a seconda dello smartphone scelto. Al momento della sottoscrizione del contratto, il cliente indica espressamente se – in caso di recesso – intende continuare a pagare a rate o corrispondere le rate non versate in un’unica soluzione. Inoltre, i nuovi clienti Wind che acquistano uno smartphone in vendita rateale con SIM inclusa entro il 31 dicembre riceveranno in regalo gli auricolari true wireless SBS.

Telefono Incluso è attivabile dai nuovi e già clienti in abbinamento alle offerte All Inclusive e All Inclusive Young, Call Your Country con minuti inclusi (esclusi Call Your Country Gold e Call Your Country Wind) e Wind Family.

Per avere maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale dell’operatore telefonico raggiungibile tramite questo link.

3 ITALIA

L’iniziativa è valida solamente in abbinamento al piano tariffario ALL-IN Power e ALL-IN Super Power. La prima prevede minuti illimitati, 300 SMS e 60 GB di traffico dati a un costo mensile di 11,99 euro. Mentre Super Power include minuti ed SMS illimitati e 100 GB per 14,99 euro mensili. Anche in questo caso, la lista degli smartphone disponibili è folta e non mancano i top di gamma come Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10 e iPhone Xr. Tutti con anticipo zero e rate scontate. Il prezzo delle rate è ovviamente variabile a seconda del terminale scelto. Per citarne alcuni:

P30 Pro 128 GB a 13,99 euro al mese

Galaxy S10 128 GB a 14,99 euro al mese

iPhone Xr 128 GB a 18,99 euro al mese

I piani tariffari prevedono un vincolo contrattuale di 24 mesi con rinnovo automatico mensile tramite addebito su carta di credito o conto corrente. La rateizzazione del prodotto però è di 30 mesi. Il costo di attivazione di ALL-IN Power e ALL-IN Super Power è di 6,99 euro.

Per avere maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale dell’operatore telefonico raggiungibile tramite questo link.