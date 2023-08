Motorola ha collaborato con il gigante tecnologico Microsoft per introdurre una nuova ed entusiasmante funzione per il suo smartphone professionale, il ThinkPhone. Questa innovazione è destinata a facilitare il modo di operare degli utenti business, aggiungendo versatilità e comodità alle loro routine lavorative.

L’ultimo aggiornamento del ThinkPhone comprende la possibilità di trasmettere in streaming l’intero sistema operativo Windows direttamente sullo smartphone quando è collegato a un monitor.

Presentato proprio questa settimana, questo sviluppo è in linea con il costante impegno di Lenovo e Motorola nel soddisfare le esigenze dei professionisti del business. L’integrazione di Windows 365 consente agli utenti di sfruttare le funzionalità del sistema operativo desktop completo, senza dover ricorrere a un computer portatile o a una configurazione desktop tradizionale. È sufficiente collegare il ThinkPhone a un monitor, a una tastiera e a un mouse. Questa configurazione consente agli utenti di accedere ai programmi e alle applicazioni da qualsiasi luogo, ridefinendo essenzialmente il concetto di lavoro a distanza.

Motorola ha notato che questo approccio innovativo al lavoro ha il potenziale per rivoluzionare le configurazioni tradizionali degli uffici e ridurre sostanzialmente i costi operativi. L’integrazione di Windows 365 di Microsoft completa perfettamente l’etica di ThinkPhone di promuovere un ambiente di lavoro efficiente e dinamico per le aziende. Un qualcosa che Microsoft aveva già sperimentato con Windows Phone 10, il sistema operativo mobile che mostrava un ambiente desktop quando collegato ad una dock. Un approccio sicuramente interessante che era però sviluppato in modo troppo acerbo per essere considerato utile davvero.

Naturalmente, una connessione stabile rimane un prerequisito per l’esecuzione di questa funzione. Tuttavia, la prospettiva di poter sfruttare le capacità di un sistema operativo completo su uno smartphone, soprattutto in un contesto aziendale, è innegabilmente allettante. Per le aziende che desiderano investire in questa funzionalità all’avanguardia, Microsoft offre l’abbonamento a Windows 365 a partire da circa 30 euro al mese per utente IVA esclusa.

Facendo un ulteriore passo avanti nella collaborazione, Motorola e Microsoft hanno integrato anche diverse funzionalità Teams nell’esperienza ThinkPhone. In particolare, il “tasto rosso” sul ThinkPhone può ora attivare una modalità Walkie Talkie all’interno di Microsoft Teams utilizzando un meccanismo push-to-talk. Questo miglioramento serve a facilitare ulteriormente la comunicazione e la collaborazione tra i team, in particolare negli scenari che richiedono uno scambio di informazioni rapido ed efficiente.

Consentendo lo streaming di Windows e migliorando l’integrazione di Teams, questa partnership sottolinea l’impegno di Motorola nel rimanere all’avanguardia dell’innovazione, consentendo alle aziende di reimmaginare i processi lavorativi e di portare la produttività a nuovi livelli. Mentre il panorama aziendale continua a evolversi, questi progressi testimoniano le possibilità illimitate che si presentano quando le aziende tech uniscono le forze.