La Worldwide Developers Conference (WWDC) tenutasi lo scorso Giugno è stata ricca di annunci e di sorprese. La più plateale, però, rimane la presentazione dell’Apple Vision Pro, il nuovo visore dedicato alla realtà aumentata, targato Apple.

Nel mentre che negli Stati Uniti si attende l’uscita ufficiale, prevista per gli inizi del 2024, Apple ha cominciato a dare agli sviluppatori alcuni spunti interessanti.

Apple, infatti, ha rilasciato il visionOS SDK, consentendo agli sviluppatori di creare e testare app specifiche per l’Apple Vision Pro, su piattaforma Mac, prima del lancio ufficiale. Questa operazione ha catturato, ovviamente, l’attenzione di molti sviluppatori che si sono prontamente messi all’opera.

Nei primi esperimenti con l’SDK fornito da Apple, però, ce ne è stato uno che ha sorpreso in particolar modo gli appassionati, ovvero la possibilità di far funzionare Windows XP, attraverso una macchina virtuale, su visionOS.

Crediti: Apple

Questo risultato è stato condiviso attraverso un video su X, dimostrando che il nuovo sistema operativo offre possibilità al di là di quanto inizialmente ipotizzato.

Gli sviluppatori dietro UTM (un emulatore di sistema e host di macchine virtuali per iOS e macOS basato su QEMU) hanno dimostrato che è possibile far girare una macchina virtuale di Windows XP su visionOS, aprendo un mondo di possibilità anche su altri dispositivi Apple come iPhone e iPad.

Gli sviluppatori, però, hanno precisato che non tutto è ancora perfetto. Il supporto per l’input deve essere ulteriormente migliorato ma si tratta di un piccolo ostacolo da superare per gli sviluppatori di UTM, che hanno già annunciato i loro piani futuri per migliorare ulteriormente l’esperienza.

Sebbene l’idea di vedere Windows XP funzionare su visionOS possa sembrare sorprendente, bisogna ricordarsi che l’Apple Vision Pro si basa su iPadOS, un sistema operativo già supportato dagli sviluppatori di UTM. Questa compatibilità, quindi, ha gettato le basi per il raggiungimento del risultato.

Purtroppo, Apple, ha prontamente risposto confermando di non voler consentire app di macchine virtuali su iOS. Tuttavia, per i più curiosi, c’è ancora una via d’accesso: l’app può essere installata tramite metodi di sideloading, quali AltStore o TestFlight.