WindTre, aumentano i costi di alcune offerte dei già clienti

Ed eccoci di nuovo a raccontarvi dell’ennesimo cambio di carte in tavola messo in atto dagli operatori di telefonia mobile in Italia. Con degli SMS inviati ad alcuni già clienti, WindTre sta rimodulando verso l’alto alcune offerte ricaricabili aumentandone il costo mensile se non si decide di recedere al contratto o passare ad un altro operatore.

Come segnalato dai colleghi di MondoMobileWeb, WindTre sta procedendo ad aggiustare i costi mensili di alcune offerte attive sulle SIM dei propri clienti. Le modifiche e la lista delle offerte coinvolte da questi cambiamenti, non essendo state pubblicate ufficialmente sul sito dell’operatore mobile, non sono note nel complesso ma si basano sulle segnalazioni di alcuni utenti.

Un cliente ex-Wind con offerta All Inclusive dal costo di 12,99 euro al mese ha infatti ricevuto comunicazione alla fine del mese di Aprile 2021 che la propria offerta verrà trasformata in “Super 30” a partire dal 27 maggio, un cambiamento che comporta il passaggio ad un pacchetto di minuti illimitati, 600 SMS e 30GB di traffico in 4G (velocità massima in download 1000Mbps e in upload di 75Mbps) al costo di 15,99 euro al mese.

Altri utenti WindTre con offerta solo voce attiva si sono visti modificare la propria tariffa in “Super Voce” la quale prevede minuti illimitati a 11,99 euro al mese.

Ovviamente i clienti che non dovessero voler sottostare alle nuove condizioni sono liberi di esercitare il proprio diritto di recesso senza penali entro 30 giorni dalla ricezione del messaggio di testo in cui sono spiegate le modifiche.

È possibile farlo tramite posta raccomandata o PEC, altrimenti basterà recarsi in uno dei punti vendita dell’operatore. In alternativa il numero da chiamare per rivolgersi ad un’operatore è il 159 il quale potrà effettuare le modifiche previo accertamento dell’identità.