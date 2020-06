WindTre: internet illimitato per tutta l’estate

L’operatore WindTre ha appena annunciato una nuova offerta pensata appositamente per i più giovani: Young Summer Edition. Gli utenti con meno di 30 anni potranno ottenere GIGA di internet illimitati per tutta l’estate. La promozione è attivabile entro il 36 luglio 2020, salvo eventuali cambiamenti.

Questa promozione include chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili e SMS illimitati. Per i primi 3 mesi, corrispondente all’estate, gli interessati otterranno GIGA illimitati per navigare su internet. Dopo questo periodo, il traffico dati incluso tornerà a essere pari a 80 GIGA. Il prezzo mensile è pari a 9,99 euro (per i primi tre mesi).

Concluso il periodo in promozione, il costo aumenterà fino a 11,99 euro al mese. Le spese aggiuntive necessarie per attivare l’offerta (una tantum) sono le seguenti:

Attivazione: 0 euro online o 6,99 euro mediante altri metodi;

Costo della SIM: 10 euro.

Sarà inoltre regalato a tutti i clienti interessati il videogioco MotoGP 20 (disponibile su Amazon), disponibile per PS4, Xbox ONE, Nintendo Switch e PC. Per tutte le altre informazioni e per effettuare l’attivazione è possibile consultare il sito web ufficiale di WindTre.