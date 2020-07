WindTre lancia una super offerta 5G Ready con Giga illimitati

WindTre propone un’interessante promozione che consente agli utenti di utilizzare internet ovunque. Il nome di questa offerta è Cube XL Unlimited ed è perfetta per chi si sposta spesso o non vuole una connessione ADSL/Fibra a casa.

WindTre Cube XL Unlimited prevede giga illimitati da utilizzare ovunque con la qualità della rete 4G+. Il prezzo mensile che gli utenti dovranno pagare è pari a 14,99 euro (con addebito su conto corrente o carta). Incluso anche un modem WebCube 4G+, che consente di utilizzare la rete ovunque.

Il costo di attivazione – per coloro i quali manterranno attiva l’offerta per i successivi 24 mesi – è pari a 6,99 euro invece di 49,99 euro. In caso di recesso anticipato, gli utenti saranno costretti a pagare l’intera somma.

Inoltre, si tratta di una promozione 5G Ready: non appena la rete di quinta generazione WindTre sarà disponibile, gli utenti potranno sfruttarla senza costi aggiuntivi. Come annunciato pochi giorni fa, le prime offerte 5G arriveranno tra non molto tempo.

Per attivare la promozione o ottenere ulteriori dettagli bisognerà consultare l’apposita pagina sul sito web ufficiale.