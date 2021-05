WindTre regala giga illimitati ma non a tutti, voi siete tra i fortunati?

Non solo rimodulazioni, WindTre sta attualmente condividendo con alcuni dei propri clienti una nuova offerta che include giga illimitati per un lungo periodo di tempo in maniera completamente gratuita. Siete anche voi tra i clienti contattati?

L’operatore nato dalla joint venture tra Wind e Tre sta attualmente offrendo ad alcuni clienti selezionati la possibilità di attivare in maniera gratuita la promozione giga illimitati per il corso di 12 mesi. Non solo, l’azienda ci tiene a sottolineare che al termine del periodo gratuito i giga si disabiliteranno in automatico senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Non è ancora chiaro quali siano le condizioni necessarie per rientrare nella cerchia di utenti eleggibili alla promozione, è sicuro però che l’unico modo possibile per attivare l’offerta è rispondendo direttamente al messaggio dopo averlo ricevuto dal numero 40400. Il testo dell’SMS recita:

“GIGA ILLIMITATI GRATIS al mese per 12 mesi. È il regalo che WINDTRE ti ha riservato. Cosa aspetti? Attivali subito per avere 12 mesi pieni di GIGA, rispondi ILLIMITATO a questo SMS entro il 28/05. I GIGA si aggiungono alla tua offerta senza costi e si disattivano automaticamente al termine del periodo promozionale“.

Sicuramente un’offerta da non farsi scappare se si è così fortunati da rientrare nel gruppo di utenti selezionati. Un’opportunità di navigare senza limiti di tempo o volume di traffico ovunque voi siate e, perché no, anche per lavorare in mobilità se avete la possibilità di utilizzare il vostro smartphone in tethering o come hotspot in combinazione con il vostro PC.

Chi deve spostarsi per lavoro oppure si trova spesso in luoghi in cui non sempre è disponibile una connessione Wi-Fi troverà di certo questo un regalo più che utile!