Xbox, presto potrebbero arrivare le applicazioni Android

Durante l’evento di presentazione di Windows 11, il prossimo aggiornamento del famoso sistema operativo per PC, Microsoft ha annunciato il supporto all’installazione ed esecuzione delle applicazioni Android.

Il software che dovrebbe permettere l’uso della funzione è apparso sul Microsoft Store e sembra che sia compatibile anche con alcuni modelli di Xbox.

Si chiama Windows Subsystem for Android ed è stato scoperto all’interno del catalogo del Microsoft Store dai colleghi di Xda Developers. Non solo l’app è stata listata nel negozio virtuale dell’azienda americana ma è anche già possibile scaricarla gratuitamente.

Purtroppo, com’era anche logico aspettarsi in quanto la compatibilità di Windows 11 con le app Android dovrebbe essere attivata solamente in un momento successivo al lancio del nuovo OS, anche provando ad aprire Windows Subsystem for Android si ottiene solamente una schermata nera e non è possibile fare nulla di più, almeno per il momento.

Interessante il fatto che l’app venga segnalata come compatibile con i sistemi Xbox, nello specifico avendo come requisito minimo per il download la console old-gen Xbox One. Microsoft non ha mai annunciato in via ufficiale l’arrivo delle app Android su Xbox, questa scoperta è quindi da prendere con le pinze. Potrebbe essere solamente una svista di chi ha inserito lo strato di compatibilità Android sullo Store o potrebbe benissimo essere un qualcosa che arriverà in un futuro più remoto.

Tuttavia, il supporto delle app Android sarebbe benvenuto sulle Xbox. Ad esempio questo aprirebbe la porta al porting di giochi Android sulle console e permetterebbe anche l’utilizzo di diversi servizi di gioco in streaming che non hanno un’app Xbox ma sono invece utilizzabili con un client Android.

Sareste interessati a poter installare le applicazioni Android sulle vostre console da salotto? Quali sarebbero le prime app che scarichereste? Fatecelo sapere nei commenti che seguono l’articolo.